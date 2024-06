Su Tgcom24 lo speciale Sbarco in Normandia: i fatti, i protagonisti, le curiosità

In occasione dell'80esimo anniversario del D-Day, Tgcom24 dedica un approfondito speciale allo sbarco in Normandia. Luca Rigamondi, che lo ha curato, ne illustra i contenuti e racconta perché il D-Day, con il suo enorme tributo di sangue versato per la liberazione del continente europeo dal nazismo, è passato alla storia ed è entrato nell'immaginario collettivo.