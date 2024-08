Tfr, rivoluzione in vista

Rivoluzione in vista per il Tfr, il Trattamento di fine rapporto, percepito dai lavoratori alla fine della carriera. Il governo valuta il trasferimento di una parte della liquidazione ai Fondi pensione secondo il principio del silenzio assenso. Se il lavoratore non si oppone entro sei mesi il passaggio ai fondi sarà automatico. L'ipotesi è un trasferimento del 25%. Il provvedimento potrebbe essere inserito già nella prossima Legge di Bilancio che avrà come priorità la conferma del taglio del cuneo contributivo.