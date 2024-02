Tessera sanitaria a punti, Bertolaso a Tgcom24: "La prevenzione è importantissima"

"Penso ai tumori, quello alla mammella, all'apparato digerente, alla prostata, al collo dell'utero. Si tratta di esami non invasivi che portano a prevenire gravi malattie e li mettiamo a disposizione in modo completamente gratuito. Attualmente queste misure vengono utilizzate dal 50% degli aventi diritto, noi vogliamo arrivare al 100%. In questo modo salviamo vite e risparmiamo soldi per la sanità. Svantaggi personalmente non ne vedo".

Da Bertolaso un ricordo agli anni del Covid: "E' un dramma che finalmente ci siamo lasciati alle spalle, ma dobbiamo tenere la guardia alta perché le varianti sono dietro l'angolo. Dal punto di vista della sorveglianza epidemiologica in Lombardia siamo attrezzatissimi, anche se non possiamo dimenticare quello che accaduto durante la pandemia. Tutto il personale sanitario si è immolato, hanno fatto miracoli, li abbiamo definiti eroi, ma poi non c'è stato nessun riconoscimento reale da un punto di vista economico per tutti i sacrifici che hanno fatto. Noi in Lombardia non dimentichiamo, ci impegniamo per incentivarli anche da un punto di vista economico".

Infine dei consigli su cosa dovrebbe essere determinante per un ottimo e funzionale sistema sanitario: "Pagare meglio tutti quelli che lavorano nelle strutture pubbliche sanitarie - aggiunge l'assessore al Welfare lombardo - dare ai medici e gli infermieri una prospettiva, far vedere che c'è un progetto serve recuperare la fiducia di tutti i cittadini per garantire rapporto di collaborazione che è alla base di tutto".