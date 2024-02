Terzo mandato, Toti a Tgcom24: "Disdicevole usare regole per ottenere piccoli vantaggi"

"Le regole devono essere giuste quando governa l'uno o l'altro - ha detto Toti a Tgcom24 -, devono valere per tutti e devono essere condivise, poi gli elettori una volta scelgono l'uno una volta l'altro".

"La questione del terzo mandato è surreale da due punti di vista. Da un punto di vista giuridico, noi ci stiamo per incastrare in uno dei grandi contenziosi della storia repubblicana. La legge del 2004 che prevede il vincolo del secondo mandato - ha ricordato Toti, - essendo la competenza su statuti e leggi regionali totale autonomia delle Regioni per la Costituzione italiana, non è affatto detto che valga se non per le Regioni che l'hanno recepita".

"Inoltre è stata recepita dalle regioni in vario modo. Il fatto di mescolare le regole al tema politico - ha aggiunto Toti - è già qualcosa di barbaro in questo Paese. Rilevo dal punto di vista giuridico che non c'è alcun vincolo che obblighi i governatori al secondo mandato. Ognuno può decidere come meglio ritiene. C'è semmai per i sindaci, perché non hanno la potestà legislativa delle Regioni, che sono organo costituzionale. Ma anche per loro è una cosa abbastanza barbara".