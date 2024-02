Terzo mandato, Fontana: "Giusto che popolo possa chiedere a chi ha fatto bene di continuare"

"Si tratta sempre e comunque di una valutazione che viene lasciata e sottoposta al vaglio della gente, dell'elettore", ha proseguito Fontana.

Sull'autonomia, Fontana ha aggiunto: "Quando ci sarà, i singoli presidenti di Regione non potranno più nascondersi dietro all’inefficienza di Roma, a tutti i problemi che oggi legittimano qualunque giustificazione. Dopo, saremo solo chiamati a dare una risposta e a rendere conto della nostra efficienza o della nostra inefficienza alla gente, a chi ci vota e a chi ci valuta quotidianamente. Quindi, è una sfida che io sono convinto valga la pena affrontare non solo per quanto riguarda la Lombardia, ma il Paese in generale. Se vogliamo migliorare dobbiamo fare in modo che i tempi e le efficienze si distribuiscano su tutto il Paese".