Terzo mandato, è scontro

di Enrico Laurelli

Attenzione però, perché a sinistra, Elly Schlein, col via libera al terzo mandato, si ritroverebbe a fare i conti con Vincenzo De Luca, che vorrebbe ricandidarsi in Campania. Ecco perché il Pd, ma non la sua minoranza - leggi Bonaccini e i sindaci delle maggiori città -, converge sulle posizioni di Fratelli d'Italia e di Forza Italia anche, che con Tajani è contraria a concedere la possibilità di altri cinque anni ai governatori uscenti. Per sventare eventuali sortite in Parlamento, il presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato, il meloniano Alberto Balboni, potrebbe alla fine dichiarare inammissibili gli emendamenti della Lega e chiudere così la partita visto che la richiesta del terzo mandato per sindaci e presidenti di Regione è in aperto contrasto con la riforma del premierato che fissa a due i mandati per il presidente del Consiglio eletto dal popolo.