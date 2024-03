Terrorismo, Prisco: "Innalzato il livello di sicurezza soprattutto nel Web"

"Da quello che emerge dal comitato (Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ndr), ma anche dalle dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che ha la delega ai servizi segreti, il vero rischio potenziale non è quello di formazioni organizzate ma di lupi solitari, per questo è stato innalzato il livello di sicurezza soprattutto nel Web, perché qui corre la disinformazione e spesso la propaganda estremistica e terroristica", ha aggiunto Prisco.