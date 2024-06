Momenti di terrore all'Oaks Park di Portland, negli Stati Uniti, per 28 persone. La giostra atmosFEAR è rimasta bloccata durante una rotazione di 360 gradi lasciando sospese a testa in giù le persone che erano a bordo. Non è chiaro cosa abbia causato il malfunzionamento della giostra, che, alla fine, è stata abbassata manualmente. I passeggeri sono stati immediatamente soccorsi da personale medico.