Terremoto di Amatrice, il ricordo a 8 anni dalla tragedia

Amatrice si è fermata nel ricordo di quella di notte di 8 anni fa che l'ha ferita nel cuore e nell'anima. Una corona d'alloro è stata deposta al monumento delle 239 vittime, la messa è stata officiata dal Vescovo di Rieti Monsignor Piccinonna. I parenti delle vittime in prima fila, il Ministro Abodi in rappresentanza del governo. Il ricordo di chi non c'è più si sovrappone all'urgenza di chi aspetta una casa, una strada per ricominciare.