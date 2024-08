Terno abbraccia Sergio Ruocco, lui: "La mia vita è cambiata per sempre"

Saluti, strette di mano e pacche sulle spalle. All'indomani del fermo di Moussa Sangare per l'omicidio di Sharon Verzeni, il compagno Sergio Ruocco è tornato a Terno d'Isola, nella Bergamasca, dove viveva fino allo scorso 30 luglio. Dal giorno del delitto, infatti, l'idraulico di 38 anni si è trasferito a casa della famiglia di lei nel vicino paese di Bottanuco. "Nulla potrà ridarmi Sharon, la mia vita è cambiata per sempre. Manterrò vivo il suo ricordo, so che lei mi aiuterà"