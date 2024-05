Per ore l'autostrada A1 è rimasta chiusa in entrambe le direzioni l'A1 nel tratto tra Fabro e Orvieto a causa di un autotreno che ha preso fuoco. L'autotreno trasportava gomma industriale e per spegnere le fiamme sono stati impegnati i vigili del fuoco con 12 unità di personale e con quattro mezzi.