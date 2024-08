Tensioni M5s: Casaleggio attacca

Il leader e il garante eano già arrivati ai ferri corti nell'estate del 2021, ma allora alcuni sondaggi li convinsero a fare buon viso a cattivo gioco. Ora, tra i parlamentari c'è chi lamenta che la decisione sulla costituente sia stata calata dall'alto e chi teme che si trasformi in un nuovo flop come per gli stati generali. Sospetti ridicoli, è un grande processo innovativo ribattono i contiani. Ma l'avvocato deve fare i conti anche con un altro potente avversario, Davide Casaleggio