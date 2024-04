24 aprile 2024 09:12

Tensione a New York durante il voto sugli aiuti Usa a Israele

Oltre 100 manifestanti filo-palestinesi, che protestavano contro il sostegno americano a Israele, sono stati arrestati davanti all'abitazione a Brooklyn di Chuck Schumer, il leader dei democratici al Senato Usa. Lo riferiscono il New York Times e il New York Post. Circa 2mila manifestanti si erano dati appuntamento nei pressi della casa di Schumer mentre il Senato si riuniva per approvare il massiccio pacchetto di aiuti che include miliardi in assistenza militare a Israele.