Telegram, prorogato il fermo del fondatore Durov

In Francia è stata prorogata la custodia del fondatore e Ceo di Telegram, Pavel Durov, fermato sabato sera all'aeroporto di Parigi-Le Bourget dopo essere atterrato dall'Azerbaigian. Il presidente russo Vladimir Putin e il fondatore di Telegram Pavel Durov non si sono incontrati durante la recente visita del leader russo a Baku, in Azerbaigian. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov