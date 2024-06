Tel Aviv, famiglie di ostaggi israeliani protestano fuori dall'hotel di Blinken

Decine di manifestanti si sono radunati a Tel Aviv fuori dall'hotel dove il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato il leader dell'opposizione Yair Lapid, per chiedere un accordo di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza dal 7 ottobre. Blinken ha portato avanti un tour di crisi in Medio Oriente per promuovere un piano di cessate il fuoco a Gaza mentre i combattimenti scuotevano il territorio palestinese e un'esplosione uccideva quattro soldati isra