14 maggio 2024 10:50

Tel Aviv, decine di migliaia in piazza per chiedere il rilascio degli ostaggi

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere il rilascio degli ostaggi ancora prigionieri di Hamas a Gaza. La manifestazione arriva mentre in Israele iniziano nella sera del 13 maggio le celebrazioni per il giorno dell'Indipendenza, che ricordano la fondazione dello Stato avvenuta con la dichiarazione proclamata da Ben Gurion il 14 maggio 1948