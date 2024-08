Sono iniziati a Teheran i funerali ufficiali di Ismail Haniyeh, ucciso nella capitale iraniana da un raid missilistico attribuito a Israele. Una folla in lutto con i ritratti del leader di Hamas e bandiere palestinesi si è radunata nell’università di Teheran, nel centro della città. Hanyeh sarà sepolto domani in Qatar dove viveva in un esilio dorato.