Taylor Swift, fuori programma a San Siro: il piano si inceppa

Imprevisto durante il secondo live di Taylor Swift allo stadio San Siro di Milano. Il pianoforte, probabilmente per un problema di surriscaldamento, si è inceppato, costringendo un tecnico a salire sul palco per aiutarla. La sera prima, nello stesso momento dello show, la Swift aveva dovuto interrompere la scaletta per un attacco di tosse causato da un moscerino