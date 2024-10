Taranto, arrestato il prof assenteista

Non è per i 550 giorni di assenza accumulati in tre anni durante il periodo d'insegnamento all'Istituto Cerletti di Conegliano (Treviso), che il "prof fantasma" è stato arrestato. Bensì per le accuse di truffa aggravata e peculato. Commercialista di professione, anni 60, di origini baresi, è stato fermato a Taranto ed è stato portato nel carcere del capoluogo ionico, dove dovrà scontare sette anni e sette mesi.