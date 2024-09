Tajani: "Mai al governo con M5s e Pd"

Il leader di Forza Italia non lascia spazio a interpretazioni: "Non faremo mai un governo con il Movimento Cinque Stelle e con il Partito Democratico". Sullo Ius scholae nessun passo indietro: "Una scelta di buon senso. Ho dato mandato ai gruppi di fare uno studio sulla questione della cittadinanza e sulle normative e orientare una proposta di legge. E prima di presentare una proposta in Parlamento la presenterò alla maggioranza perché un centrodestra moderno deve porsi questo problema"