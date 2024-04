19 aprile 2024 21:18

Tajani: "Lʼobiettivo politico del G7 si chiama de-escalation"

di Francesca Pozzi

"L'obiettivo politico del G7 si chiama de-escalation. Abbiamo lavorato, lavoriamo e continueremo a lavorare, cioè ad essere protagonisti attivi, per una de-escalation in tutto il Medio Oriente". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa al termine del G7 di Capri.