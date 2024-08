Tajani: "Italia al lavoro per evitare una guerra"

A fronte degli ultimi tragici avvenimenti in Medio Oriente, si alza l'allerta per una possibile escalation. Il ministro egli Affari Esteri, Antonio Tajani, su richiesta delle opposizioni, si dice "disponibile a riferire in parlamento" e intanto, ha riunisce alla Farnesina gli ambasciatori italiani nella regione mediorientale, promettendo che il massimo impegno "per evitare una guerra".