Tajani nei Balcani occidentali: "Vogliamo che tornino a essere parte dell'Europa politica"

Montenegro e Macedonia del Nord, Antonio Tajani è in visita in questa area dei Balcani per consolidare i rapporti con i due Paesi. "L'Italia è protagonista nei Balcani. Con il governo di centro-destra abbiamo avuto la possibilità di essere interlocutori privilegiati". "Noi vogliamo che questi Paesi tornino a essere parte dell'Europa politica, una collaborazione che farà bene anche alla nostra economia".