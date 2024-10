Tajani alla Bce: "E' ora di abbassare i tassi"

E' dalla sue tre giorni in Sudamerica, che il ministro degli Esteri Antonio Tajani torna a mettere nel mirino la Banca centrale europea e si rivolge con parole chiarissime alla sua presidente: "E' giunta l'ora - afferma il vicepremier - che finalmente la signora Lagarde abbassi in maniera più sostanziosa i tassi". Ecco il ragionamento di Tajani: "Noi paghiamo più per interessi sul debito pubblico rispetto a quanto spendiamo per la sanità: ora serve più coraggio". "Lei, la Lagarde - prosegue Tajani - si arrabbia e dice che è indipendente. La Banca centrale è indipendente ma io sono libero di esprimere le mie idee e dire quello che penso ".