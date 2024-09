Tajani a New York: "Riforma Onu? Visioni differenti, noi andiamo avanti"

"Ogni Paese ha le proprie idee, noi abbiamo le nostre". Così, a margine di un incontro presso il Consolato Generale d'Italia a New York, Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, ai microfoni di Tgcom24. Il numero uno della Farnesina ricorda come gli sforzi diplomatici non devono mai rallentare e invita la Cina ad avere un ruolo maggiore nel conflitto Russia-Ucraina