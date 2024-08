Tajani a Bruxelles appoggia la nomina di Fitto per la nuova Commissione Europea

Antonio Tajani a Bruxelles: il vertice dei ministri degli esteri europei diventa l'occasione per blindare il nome di Raffaele Fitto come membro italiano della prossima commissione. Faccia a faccia con la presidente Von Der Leyen che attende la lettera ufficiale di Palazzo Chigi, ma che stima il ministro degli Affari Europei per l'ottimo lavoro svolto sul Pnrr.