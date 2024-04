02 aprile 2024 12:24

Svizzera, le immagini della valanga a Riffelberg

Ecco le immagini del momento in cui una valanga si stacca dalla montagna a Riffelberg, in Svizzera. La valanga ha provocato morti e feriti e le ricerche dei dispersi sono proseguite per diverse ore. E' successo, nel pomeriggio di Pasquetta, nei pressi della stazione sciistica di Zermatt