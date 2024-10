Svezia, il robot violoncellista suona con l'orchestra sinfonica di Malmo

A Malmo, in Svezia, è andato in scena un evento storico. Al fianco dell'Orchestra Sinfonica si è, infatti, esibito un violoncellista robotico la cui performance ha immediatamente fatto il giro del web. Il robot è stato protagonista dell'esecuzione del brano “Veer” del compositore svedese Jacob Mühlrad, scritta appositamente per il robot. Il compositore 33enne ha dichiarato che l'esperimento non consiste nel sostituire i musicisti umani con un robot, ma nell'acquisire nuove conoscenze sul processo creativo. Ad esempio, l'anatomia unica delle braccia robotiche consente di suonare "doppi stop" che una mano umana non sarebbe in grado di eseguire e queste nuove possibilità hanno costretto Mühlrad a pensare al violoncello in modo completamente nuovo.