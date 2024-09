Svaligiavano le residenze di lusso a Ibiza, sgominata banda

Per quasi 5 anni avrebbero svaligiato le residenze più esclusive di Ibiza: il gruppo criminale, due uomini e una donna, è stato individuato e bloccato dalla guardia civil spagnola. I ladri agivano a notte fonda, introducendosi, vestiti di scuro, nelle lussuose abitazioni. In più di un'occasione, scoperti dai proprietari di casa, si sono dati alla fuga dopo brevi colluttazioni. Il bottino delle numerose rapine supererebbe ampiamente i 500mila euro, ma la cifra potrebbe essere ancora più consistente: per gli inquirenti i colpi messi a segno sarebbero infatti più di quelli a cui la banda è stata per ora associata.