Suzuki Vitara e S-Cross Hybrid: arriva la serie speciale Yoru

La Vitara Hybrid Yoru è basata sull’accostamento del blu che richiama il cielo notturno per la porzione inferiore dei lamierati e dell’argento che richiama la luna per quella superiore. La S-Cross Hybrid Yoru alterna invece il colore della notte, rappresentato dalla vernice metallizzata Blu Capri, con elementi a contrasto, come le calotte degli specchi e gli skid plate anteriori e posteriori argento. L’allestimento offre anche il tetto apribile panoramico elettrico con tendina oscurante.

Sia Vitara che S-Cross Hybrid Yoru sono spinte dal 1.4 Boosterjet abbinato al modulo Hybrid da 48 volt che alimenta un motore elettrico da 10kW. Questa unità sviluppa una potenza massima di 95 kW (129 CV) e una coppia di 235 Nm. Questo propulsore è abbinato a un cambio manuale a sei marce e alla trazione integrale 4WD AllGrip Select.

Le Special Edition Vitara Hybrid YORU e S-Cross Hybrid YORU sono in listino rispettivamente a 31.990 euro e 33.990 euro.