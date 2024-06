Surfista bloccato su una spiaggia: scrive "aiuto" e viene salvato

Un surfista è stato stato tratto in salvo al largo di una spiaggia a sud di Davenport, in California, dopo essere rimasto incagliato. Con sassi e rocce trovati sulla spiaggia ha formato la parola "help" (aiuto). Il pilota di un elicottero privato che sorvolava la zona ha notato la scritta, allertando i soccorsi. Giunto sul posto, l'elicottero del Dipartimento californiano protezione incendi non è riuscito ad atterrare, ma i soccorritori sono riusciti comunque a mettere in salvo il surfist