Superbonus, superati 123 miliardi di oneri per lo Stato

Il Superbonus presenta un conto senza fine. A settembre superati i 123 miliardi di oneri per lo stato. Un conto senza fine quello del superbonus 110% nato nel 2020 - in piena pandemia - per rilanciare il settore edilizio. La misura originaria avrebbe dovuto concludersi nel 2021 ma con le varie proroghe tra opere rimaste inconcluse - anche a causa della burocrazia - la spesa dello stato è aumentata anno dopo anno.