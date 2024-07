Sulla ferrata a 3mila metri senza attrezzatura e con la bimba in braccio: il video shock

Mamma, papà e una bimba piccola, apparentemente di pochi mesi, su una via ferrata in montagna a quasi 3mila metri, senza protezioni ed equipaggiamento. Sta facendo il giro del web un video girato da un escursionista sulla ferrata Bepi Zac, in Trentino. Nelle immagini si vede la coppia procedere in modo abbastanza incerto lungo il percorso attrezzato di cresta che dal passo delle Selle procede verso est lungo le cime della Catena di Costabella. Il papà tiene la piccola di pochi mesi in braccio. Nel video non succede nulla di significativo ma le immagini hanno provocato molte reazioni sui social network e mostrano una certa leggerezza - se non incoscienza - nell'affrontare la montagna.



"C'è sempre di più, purtroppo, un atteggiamento a sottovalutare il rischio", ha detto al giornale online Il Dolomiti il presidente del Soccorso alpino del Trentino, Walter Cainelli, interpellato sull'episodio. "Non si può giustificare un rischio di questo tipo ma non si può nemmeno colpevolizzare, bisogna capire il contesto per cui si arriva in quelle condizioni. Queste situazioni devono stimolare tutti a compiere, se possibile, un ulteriore passo in avanti sulle informazioni, anche questo è quello spirito di solidarietà in montagna che si affievolisce con l'aumento degli escursionisti impreparati che frequentano le terre alte", ha aggiunto il presidente della Sat, Cristian Ferrari. In un secondo video, diffuso dallo stesso escursionista, si vedono una donna e un ragazzino nello stesso punto, anche loro senza l'adeguata attrezzatura.