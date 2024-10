Sud Corea, esercitazioni militari congiunte con Usa

Le forze della Corea del Sud e degli Stati Uniti hanno condotto un'esercitazione militare congiunta a causa delle crescenti tensioni con la Corea del Nord. L'addestramento fa seguito a notizie secondo cui Pyongyang avrebbe inviato truppe in Russia. Le esercitazioni si sono svolte in un complesso di addestramento a fuoco vivo a Pocheon, a nord-est di Seul, e hanno visto la partecipazione di elicotteri Apache AH-64E dell'esercito statunitense insieme al 901º Battaglione dell'Aviazione dell'Esercito sudcoreano. Gli alleati hanno intensificato la cooperazione in materia di sicurezza e difesa mentre la Corea del Nord continua ad aumentare le ostilità testando nuove armi e inviando truppe in Russia per supportare la guerra in Ucraina.