"Annalisa Tutti in Arena". Il primo live all'Arena di Verona, lo scorso maggio, di Annalisa, andrà in onda questa sera in esclusiva in prima serata su Canale 5. Un concerto-evento completamente sold out all'insegna della grande musica. Con la cantautrice sul palco le star della musica italiana: Elisa, Giorgia, Tananai, Irama, Ernia.