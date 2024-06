Ha raggiunto il tribunale di Roma a piedi, da solo. Davanti al gip ha deciso, però, di non rispondere avvalendosi della facoltà"che hanno gli indagati. Simone Borgese, il 39enne arrestato nei giorni scorsi dalla polizia per la violenza su una studentessa e già"condannato per altri due episodi, è comparso per pochi minuti davanti al Giudice per le indagini preliminari, Maddalena Cipriani.