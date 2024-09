Strage familiare a Paderno, il 17enne: "In famiglia mi sentivo estraneo, oppresso"

Giocava a pallavolo in una squadra dell'hinterland milanese e tra pochi giorni avrebbe cominciato l'ultimo anno del liceo scientifico: una passione, quella per i numeri, che l'aveva portato fino ai campionati internazionali di giochi matematici. "Il mio Eistein", lo aveva definito la madre in un post. Stranamente, però, quest'anno era stato rimandato proprio in matematica, ma questo -avrebbe detto lui- non c'entra niente con la decisione di sterminare la famiglia.