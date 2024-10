Strage di Uvalde del 2022: nuove immagini della sparatoria a scuola

Le autorità texane hanno pubblicato dei nuovi filmati della sparatoria avvenuta nel 2022 a Uvalde, nella Robb Elementary School, in cui hanno perso la vita 22 persone. Nel video si vedono gli agenti che si affannano a curare le vittime mentre i genitori corrono in preda al panico vicino all'edificio scolastico. La risposta tardiva delle forze dell'ordine alla sparatoria è stata ampiamente condannata come un enorme fallimento: quasi 400 agenti, infatti, hanno aspettato più di 70 minuti prima di intervenire per fermare l'attentatore, il diciottenne Salvador Rolando Ramos.