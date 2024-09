Strage di Paderno Dugnano, un amico del 17enne a Tgcom24: "Basta odio, le vittime sono 4"

"Le vittime sono 4, perché c'è anche lui. Quello che è avvenuto non rappresenta il mio amico, ma una persona che è in evidente difficoltà". A dirlo ai microfoni di Tgcom24 è Alessandro, 18enne che conosce dall'infanzia il 17enne che ha confessato di aver commesso nella notte di domenica l'omicidio di fratello, madre e padre a Paderno Dugnano (Milano). "Non ha senso gettare tutto questo odio, - continua l'amico. - Io penso che i suoi stessi genitori gli vorrebbero lo stesso bene". "Purtroppo deve essere scattato qualcosa nella sua testa e nessuno ha potuto rimediare", conclude.