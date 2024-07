Strage di Erba, nessun nuovo processo per Olindo e Rosa

Non ci sarà alcun nuovo processo a Brescia per Olindo Romano e Rosa Bazzi. È quanto deciso dai giudici della Corte d'appello che hanno dichiarato inammissibili le istanze di revisione presentate dai coniugi e dal sostituto pg di Milano, Cuno Tarfusser. Olindo Romano e Rosa Bazzi rimangono pertanto condannati all'ergastolo per la strage di Erba del dicembre del 2006 che causò quattro morti, tra cui un bambino di due anni.