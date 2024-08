Strage di Brandizzo, un anno dopo il ricordo dei cinque operai morti

Nella piazzetta davanti alla stazione di Brandizzo si è tenuta la prima commemorazione per i cinque operai travolti e uccisi sui binari un anno fa. La notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Giuseppe Saverio Lombardo erano impegnati in una serie di lavori lungo i binari quando vennero sorpresi dal passaggio di un treno che viaggiava a circa 160 chilometri orari. Le indagini della procura non sono ancora concluse: 15 le persone iscritte finora nel registro degli indagati.