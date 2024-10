Strage Altavilla, perizia: Barreca incapace di intendere e di volere

Giovanni Barreca, l'uomo che ha torturato e ucciso, durante un rito di esorcismo, la moglie e i due figli di 15 e 5 anni ad Altavilla, è stato dichiarato incapace di intendere e di volere. Lo hanno deciso i consulenti nominati dalla Procura di Termini Imerese. Barreca, reo confesso al momento in carcere, verrà trasferito in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, una struttura sanitaria che ospita persone affette da patologia psichiatrica.