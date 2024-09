Stellantis, si cerca il successore del ceo Tavares

Il piano industriale di Stellantis registra una progressiva contrazione delle auto prodotte sul suolo nazionale, il colosso avvia la ricerca per il successore di Carlos Tavares con contratto in scadenza nel 2026. La crisi del settore mette a rischio nel nostro paese 25 mila posti di lavoro. Dopo l'annuncio di 15mila tagli agli organici in Germania ora anche l’Italia teme l'effetto domino.