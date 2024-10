Stellantis, lo sciopero unitario dei sindacati

Grande corteo di protesta a Roma contro la politica industriale di Stellantis. Era dal 1994 che Fiom, Fim e Uilm non manifestavano insieme con uno sciopero unitario nel settore dell'automotive. Con i lavoratori, in arrivo nella capitale da tutta Italia, è prevista anche la partecipazione dei leader dei partiti dell'opposizione: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Carlo Calenda. Sono attese delegazioni di sindacati europei e mondiali. Anche Fismic Confsal, Uglm e Associazione Quadri, che hanno partecipato alla manifestazione a Mirafiori, saranno in molte piazze d'Italia, Torino, Bari, Potenza, Napoli, Avellino, Cassino e Termoli, con lo slogan "L'automotive merita di più".