Stellantis, licenziamento per 97 lavoratori Trasnova

Il tavolo tecnico presso il ministero del Made in Italy è fissato per il 17 dicembre, ma è di oggi la notizia di 97 licenziamenti - 54 dei quali a Pomigliano d'Arco in Campania - tra gli operai di Trasnova. Società legata all'indotto di Stellantis e che ha motivato ai sindacati i tagli occupazionali come conseguenza della decisione del colosso automobilistico di cessare i contratti in essere a partire dal 31 dicembre prossimo.