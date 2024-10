Stellantis, a rischio 25mila posti

E' "profondo rosso" per la produzione di Stellantis nei primi 9 mesi del 2024: dopo tre anni di crescita il dato è negativo con 387.600 auto e furgoni commerciali prodotti. E' il quadro delineato dal report della Fim Cisl, presentato dal segretario generale Ferdinando Uliano che sollecita "nuovi ammortizzatori sociali perché in molti stabilimenti di Stellantis e dell'indotto sono in esaurimento". "Il rischio di licenziamento - avverte - potrebbe investire circa 25 mila lavoratori".