Stati Uniti, Joe Biden potrebbe ritirarsi: i possibili sostituti

Dopo la disfatta dem durante il dibattito tra Joe Biden e Donald Trump, il partito ora pensa alla sostituzione del presidente-candidato. I nomi circolano da tempo, sono i governatori di stati chiave come California, Michigan e Illinois, la vice-presidente Kamala Harris e una discesa in campo di Michelle Obama. Un cambio, eventualmente, da fare in fretta, in vista della convention di agosto, ma impossibile da attuare legalmente senza un passo indietro formale dello stesso Biden.