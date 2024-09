Statali in pensione a 70 anni, ma con un tetto

Statali in pensione anche a 70 anni con specifiche funzioni ("tutoraggio e affiancamento" o per "esigenze funzionali non diversamente assolvibili". La scelta sarà volontaria, ma avrà bisogno dell'ok dell'amministrazione e consentirà una riduzione della spesa. Previsto un tetto al 10% di quella prevista per le assunzioni. È quanto si legge nella bozza delle misure per la manovra messa a punto dal ministero della Pa.