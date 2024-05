28 maggio 2024 12:54

Statale Milano, finita lʼoccupazione pro Palestina

di Roberto Lamura

All'Università Statale di Milano si è conclusa l'occupazione in tenda degli studenti a favore della Palestina, che andava avanti dal 10 maggio. Gli studenti al momento non hanno rilasciato dichiarazioni ma hanno assicurato che "la lotta continuerà" in altre forme.