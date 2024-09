Spazio, record di presenze: 19 uomini in orbita

Si potrebbe sorriderne, parlando di overtourism: eppure davvero anche lo spazio, come tante città terrestri, vanta in questi giorni il suo record di presenze. Diciannove tra astronauti, cosmonauti e taikonauti sono in orbita nello stesso momento: mai così tanti nella storia. Il precedente primato, di 17, risale al 2023 ed è stato superato con il lancio, l'11 settembre, della navetta Soyuz che ha fatto sbarcare sulla Stazione Spaziale Internazionale due russi e un americano. A fare gli onori di casa, ben 9 colleghi.